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Четверг, 10.10.2019

Просто огонь: группа "ВИА Гра" порадовала поклонников новой видеоработой (Видео)

9 октября на официальном YouTube-канале Meladze Music было представлено новый клип группы "ВИА Гра". С момента публикации видео уже собрало почти 700 тисю посмотров. Песню для группы написал Константин Меладзе. Режиссером выступил клипмейкер Заур Засеев. Поклонники сравнивают новую видеработу с клипом на песню "Биология" 2003 года. По сюжету - девушки оказываются на заброшенном заводе, где в откровенных нарядах поют и танцюют.
Фото: twitter
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