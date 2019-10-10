Премьера: ALEKSEEV презентовал новую видеоработу (Видео)

Новости культуры:Премьера нового клипа ALEKSEEV под названием "Камень и вода"

Премьера нового клипа ALEKSEEV под названием "Камень и вода" объединила легендарных творцов украинского шоу-бизнеса: автором музыки для песни выступил Руслан Квинта, над словами работали Руслан Квинта и Андрей Француз, а режиссером видео стал Алан Бадоев!

Диковинную красоту местных ландшафтов перенёс в кадр именитый режиссёр Алан Бадоев и его команда.

Певец рассказал, что все случилось очень спонтанно. Алан Бадоев предложил идею клипа и съемки в Исландии, и команда согласились без раздумий. Это идеальное место на Земле, где можно было визуализировать песню "Камень и вода", ведь именно там она была рождена Русланом Квинтой.

Руслан Квинта, дописывал финальные строчки трека, находясь в путешествии по Исландии. Для композитора было неожиданностью то, что его песня вернулась на свою творческую родину. Только уже с другой миссией – обрести достойную визуализацию.

Специально для клипа певец научился кататься на скейте,а стилистами был разработан специальный образ для артиста для которого использовали уникальную ткань.