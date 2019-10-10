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Люк Эванс выпустит первый сольный альбом
Люк Эванс выпустит первый сольный альбом

Люк Эванс выпустит первый сольный альбом

Люк Эванс выпустит первый сольный альбом
14:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Британский актер и певец Люк Эванс на днях анонсировал в Instagram выход своего первого музыкального альбома.

Кажется, актер решил начать музыкальную карьеру. 

Пластинка с названием At Last увидит свет 22 ноября. Публикацию Эванс сопроводил тизером первой песни с альбома ― кавер-версии Love Is A Battlefield Пэт Бенатар, ― которая выйдет уже в пятницу, 11 октября. Люк объявил, что в официальном магазине открыт предзаказ его пластинки, и пообещал покупателям выслать в подарок фотографию с автографом.

At Last представляет собой эклектичную коллекцию современных и классических песен в новом стиле, над которым Эванс работал лично. В альбом войдут новые интерпретации With Or Without You U2, Show Me Heaven Марии Макки, If I Could Turn Back Time Шер, At Last Этты Джеймс, First Time Ever I Saw Your Face Роберты Флэк и другие хиты. 

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Это переосмысление очень известных песен. Мы искали композиции, которые можно было бы разобрать до самой сути, а затем добавить новые аранжировки. К примеру, превратить поп-гимн восьмидесятых или балладу в нечто более акустическое и интимное, сохранив при этом суть оригинала, ― рассказал о предстоящем релизе Эванс.

Музыкальный дебют Эванса хоть и удивил поклонников актера, но не стал неожиданностью. Люк уже демонстрировал свои вокальные способности, выступая в лондонских мюзиклах, а в 2017 году раскрыл свой певческий талант всему миру, исполнив роль злодея Гастона в музыкальной киносказке «Красавица и Чудовище».

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Музыка, Песни, Актер, Певец, Знаменитость, Люк Эванс.
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