Скачать
Четверг, 10.10.2019
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
Программа МВФ на $5-6 млрд: делегация Украины едет в США
Атлас рассказал о козырях Бетербиева
Атлас рассказал о козырях Бетербиева
Люк Эванс выпустит первый сольный альбом
Люк Эванс выпустит первый сольный альбом

Страсть и пламя: Мишель Андраде порадовала фанов горячими танцами в новом клипе (Видео)

Страсть и пламя: Мишель Андраде порадовала фанов горячими танцами в новом клипе (Видео)
15:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости культуры:Украинская певица Мишель Андраде представила клип на украиноязычную песню "Не знаю".

Сегодня, 10 октября, на своем официальном You-Tube-канале певица боливийского происхождения презентовала новую видеоработу на песню "Не знаю".

Режиссерами видео выступили Макс Шелковников и Денис Маноха, они также снимали и предыдущие работы Мишель (lyric-video Musica, Corazon и клип Tranquila).

В невероятно горячем клипе снялся новый судья "Танцев со звездами" Франциско Гомес, который также занимался постановкой танцев в видео. Франциско и Мишель исполняют горячий латинский танец под дождем.

По сюжету видеоработы Франциско - тот, кто покорил сердце юной певицы. Девушка никого не видит, кроме него. Все остальные ее поклонники - лишь тени.

Настроение клипа также передают и образы героев, которые мастерски подобрала стилист Соня Солтес. Она подобрала очень удачные наряды в цветах пламени. Оранжевый, красный, бордовый - эти цвета отлично передают жгучую латинскую ноту Франциско и Мишель.

Michelle Andrade впервые спела на украинском: сингл "Не знаю" (Видео)

Также, девушка предстала в новом имидже: Мишель сменила стрижку. Певица говорит, что эта песня и ее внешний вид отображают все, что происходит в ее душе сейчас. "Если хотите заглянуть мне в сердце, просто послушайте, посмотрите, и вы поймете", – поделилась Мишель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Франциско Гомес, Мишель Андраде, Michelle Andrade, Не знаю.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
04 Названа главная причина лишнего веса
05 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Эрдоган жестко ответил ЕС на критику военной операции в Сирии
Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
Названы претенденты на получение Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь