"Х-фактор" 10 сезон 5 выпуск: самые яркие выступления пятого кастинга (Видео)

Новости культуры:Вчера, 12 октября, прошел пятый выпуск юбилейного "Х-фактора".

В субботу на телеканале СТБ состоялся 5 выпуск популярного певческого шоу "Х-фактор". Какими песнями участники поразили на пятом кастинге – смотрите далее.

В новом выпуске звездный судейский состав менялся два раза. В первой части шоу за судейским столом сидели - Игорь Кондратюк, Настя Каменских, Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Оля Полякова. А потом, Кондратюка сменил - итальянский тенор Алессандро Саффина, а Шурова - Андрей Данилко.

Первым на главную сцену вышел Bruno Maccarri - руководитель крупной автокомпании в Италии. Побывав в Украине два года назад, он полюбил нашу страну, и поэтому решил показать свое творчество именно здесь. "Я очень люблю Украину и приехал показать здесь свое творчество", - сказал Бруно. Он исполнил песню, которая называется "Contatuore Interprete".Итог - три "да", но от Игоря Кондратюка "нет". Но это "нет" не мешает ему пройти дальше.

Следующей на сцене появилась победительница проекта "Голос. Дети" - Элина Иващенко. Девушка блестяще исполнила песню Demi Lovato "Stone cold". Судьи были очарованы невероятным исполнением 17-летней девушки, они аплодировали стоя. Элина получила четыре "да" и прошла в следующий этап.

Третьим показать свои вокальные данные вышел Ян Ярош, приехавший из Минска. Ян привык все делать сам, поэтому он играет на нескольких музыкальных инструментах, поет, пишет песни и сам делает аранжировки. Он выполнил для судей собственную песню, которая называется "Асфальт". Мнение судей разделилось, но в результате они решили дать парню шанс.

Выступление следующей участницы стало для Дмитрия Шурова огромным сюрпризом. Александра Карягина не первый раз выступает на Х-факторе. После прошлого ее выступления Дима Шуров записал с ней совместную авторскую композицию – "Целуй меня". С ней же Саша и пришла на кастинг. Певец поднялся на сцену, чтобы исполнить в дуэте песню вместе с Александрой. Песня девушки понравилась всем судьям, поэтому она получила четыре "да" и прошла в следующий этап.

На этом сюрпризы не закончились: на сцене появился победитель "Караоке на Майдане" и "Шанса" - Петр Дмитриченко, которого сразу узнал Игорь Кондратюк. Тогда слава вскружила ему голову, и Дима решил сменить сферу деятельности, ведь не был к этому готов. Участник рассказал, что сейчас он создал детский сад семейного типа. Кондратюку не понравилось исполнение участника, но все же сказал "да", ведь знает его потенциал. Дмитрий все же сказал "нет", Полякова тоже дала шанс парню "да" и убедила это сделать Настю Каменских.

Далее покорять сцену вышел Денис Рудый, который заявил, что знает всю правду об украинских звездах. Он исполнил песню Оли Поляковой "Мадонна". Поляковой понравилось исполнение ее песни, и она сказала "да". Такой же ответ дали Игорь Кондратюк и Дмитрий Шуров. Настя Каменских сказала "нет", однако это не помешало участнику пройти в следующий этап.

Далее поразить судей вышла 15-летняя Настя. Она не похожа на своих сверстников. Девушка рассказала, что никто не понимает музыку, которую она слушает. Также участница сообщила, что ей не нравится ее имя, потому представилась судьям как Хельга. "Оно мне не походит, ассоциируется со всем плохим", - говорит участница. Девушка исполнила мрачную песню под названием "We drink your blood". Поляковой понравилось исполнение подростка, Сафина сказал, что от страха едва не залез под стол, а Данилко отметил, что музыканты такого жанра долго не задерживаются на "Х-факторе". Настя Каменских решила поддержать девочку и тоже сказала "да".

Попытать судьбу приехала и Александра Столярова. Саша - педагог по вокалу. Она рассказала, что муж не понимал ее увлечение музыкой, поэтому сейчас она самостоятельно воспитывает двоих детей. Для женщины это попытка доказать, что она "еще может". Вокалистка вышла на сцену с песней группы "Бумбокс", но Данилко надоели однообразные песни на кастингах и он потребовал, чтобы участница исполнила другой трек. Необычный тембр и другая песня дали девушке путевку в следующий тур.

Поразить судей и показать чего она стоит пришла и Мария Стопник, которая снималась в клипе группы "Ленинград" – i_$uss.Девушка не хочет быть только "девочкой из клипа", поэтому и пришла на кастинг. Участница исполнила песню "Boogie Shoes" из сериала "Glee". Мария своим артистизмом и безупречным вокалом вызвала бурные овации у зала и восторг у судей. Полякова охарактеризовала Марию, как готовую артистку. Поэтому, получив четыре "да", девушка прошла в следующий этап – тренировочный лагерь.

Х-Фактор - самое популярное вокальное талант-шоу мира! Будем с нетерпением ждать новых выпусков и болеть за понравившихся участников.