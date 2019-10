"Х-фактор" 10 сезон 4 выпуск: кто поразил судей на четвертом кастинге (Видео)

Новости культуры:В эту субботу, 5 октября, на телеканале СТБ вышел 4 выпуск невероятного певческого шоу "Х-фактор".

Команда судей в 4 выпуске такова: продюсер Андрей Данилко, яркая певица Настя Каменских, любимец женщин Олег Винник и "Королева ночи" Оля Полякова.

Первой на сцену вышла уже опытная участница - Валерия Кудрявец. Девушка приходила на кастинг еще в 6 сезоне и прошла в тренировочный лагерь, но не справилась с нагрузкой и покинула проект. Валерия после того не пела два года. а сейчас девушка собралась с силами и решила покорить судей снова.

Она выбрала композицию британской исполнительницы Birdy "Strange birds". Трогательное выступление зацепило членов жюри и они отдали ей четыре "да". Лера отправляется в тренировочный лагерь.

Далее на сцене появился парень Антон. Его история растрогала весь зал. Антон в раннем возрасте потерял маму и попал в детский дом. Единственным спасением для парня была музыка. Теперь уже 27-летним он приехал на шоу исполнить то, что когда-то пообещал маме, что станет знаменитым. Он исполнил песню Тамары Гвердцители "Очі на піску". Зал аплодировал стоя. Итог - три "да", и даже "нет" от Андрея Данилка не мешает Антону продолжать путь в шоу далее.

После к судьям вышел Виктор Лупасин - "восходящая звезда белорусского рока", как он себя считает. Вместе со своими друзьями он исполнил песню "Нос и совесть". выступление ребят довольно повеселило членов жюри. В итоге только одно "да" от Данилка за творческую песню.

Четвертым на сцене "Х-фактора" появился Богдан Травинский из Винницы. Парень выбрал для кастинга песню Монатика – "Кружит". И у него таки получилось закружить головы своим выступлением зрителям, ему подтанцовывал весь зал. Судьям тоже понравился парень, и они сказали ему четыре "да".

Одной из самых запоминающихся участниц стала роскошная Анна Иваница. Девушка эффектной внешностью и пышной грудью оказалась неплохой вокалисткой. Она исполнила песню "Always Remember Us This Way", которой поразила судей. Девушка получила от членов жюри четыре "да", поэтому прошла в тренировочный лагерь.

Взрывные ребята из рок-группы "N.G.L" вышли следующими. Ребята оригинально исполнили песню "Незабудка". Судьи были приятно удивлены их выступлением и в результате группа получила четыре "да" и прошла в тренировочный лагерь.

Известная телеведущая и ревизор магазинов Наталья Кудряшова тоже решила попробовать свои силы в шоу. Она спела песню из оперетты "Свободный ветер" - Арию Пепиты. Ее выступление вызвало бурный спор женской половины судей. К сожалению Наталья не прошла дальше, так как получила два "да" и два "нет" от судей.

Участник разных музыкальных шоу, энергичный парень Артем решил покорить и сцену "Х-фактора". Он исполнил песню "More Than You Know". Судьи отметили, что его выступление довольно оригинальное и крутое. Четыре "да" и Артем проходит дальше.

После на сцене появился известный создатель и солист легендарной группы "Аква Вита", которая в 90-х годах была очень популярной, – Игорь Балан. Музыкант после распада проекта в 2002 году продолжал работать в шоу-бизнесе в качестве аранжировщика, композитора и автора песен, но не чувствовал себя реализованным. Игорь решил спеть собственную песню, которая стала известной благодаря другому артисту, Виктору Павлику – "Город зеленого цвета". Судьи даже попросили паузу, чтобы посоветоваться относительно участника. Для Балана выступления стало неудачным: два "да" – от Оли Поляковой и Андрея Данилко и два "нет" – от Насти Каменских и Олега Винника. Он не прошел дальше.

Десятой удивляла судей 59-летняя Галина Горан, мечтой который всегда была сцена. Женщина подарила судьям подарки и искренне спела песню "Где ты милый ночевал". Но веселое выступление и подарки не подкупили судей, и Галина получила три "нет", и только от Винника – "да".

Бывшая солистка, закрывшегося коллектива Panivalkova, Ирина Кульшенко решила вернуться на сцену с помощью "Х-фактора". Девушка спела собственную песню на французском языке "L'amant de minuit" аккомпонировав себе на синтезаторе. Оригинальное выступление Ирины тронуло судей, и они сказали девушке четыре "да".

Четырнадцатыми выступали "бывшие" Насти Каменских - группа "N.Z.K" ("Неисчерпаемый запас креатива"). Один из участников был бэк-вокалистом группы "Потап и Настя". Зацепить публику музыканты решили провокационным текстом в стиле хита "Иголочки": "Я на даху, на даху я, я на даху чекаю тебе". Члены жюри были поражены и отдали четыре "да" и группа прошла в следующий этап.

Последней на сцену вышла Виктория Корженок, преподаватель эстрадного вокала в академии им. Глиера. Среди ее учеников - певица Мишель Андраде и победитель "Х-фактора" Меловин. На сцене "Х-фактора 10" Виктория исполнила хит Билла Уизерса "Ain't No Sunshine". В результате она получила три "да" и непонятный ответ от Данилка.

Напомним, что в тренировочном лагере уже 43 участника, которые рвутся к победе в шоу.