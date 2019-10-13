Скачать
Воскресенье, 13.10.2019
Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой
Загороднюк: Часть государственного оборонного заказа должна быть закрытой
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
Дуда: Мы должны солидарно давить на Россию
"Общение зрителей приветствуется": HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья
HBO хочет обратить внимание на проблемы психического здоровья

Chance the Rapper анонсировал эмоциональную песню "We Go High" (Видео)

Chance the Rapper анонсировал эмоциональную песню "We Go High" (Видео)
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper опубликовал в свой Instagram полное видео своего нового сингла "We Go High". Успейте посмотреть первыми!

В пятницу (11 октября) Chicago MC выпустил экранизированную композицию "We Go High" из своего альбома "The Big Day". Напомним, что новый студийный альбом был выпущен 26 июня 2019 года. 

В клип, снятый режиссером Элайджи Альварадо, был опубликован исключительно в Instagram. Наряду с дебютом официального видео песни "We Go High", рэпер также поделилась закулисьем того, что происходило во время съемок клипа. 

"We Go High" повествует о моих отношениях с женой, о взлетах и, в основном, об падениях, о том, как мы прошли через все это и оказались в лучшем положении, чем мы начинали", - объясняет американский хип-хоп исполнитель. Он также рассказал, что некоторые сцены были сняты в квартире, где он и Кирстен жили, когда у них родилась первая дочь. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

DID YOU SEE THE WE GO HIGH VIDEO!?! THOUGHTS?!? #thebigday #igtv

Публикация от Chance The Rapper Owbum (@chancetherapper)

Меган Трейнор выпустила новую песню "Wave" (Видео)

В начале этого года должны были начатся гастроли нового альбома "The Big Day", но рэпер перенес тур, сославшись на семейные обстоятельства после рождения ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Альбом, Анонс, Новый клип, Рэпер, Релиз, Хип-хоп, Американский рэпер, Chance the Rapper, Американский исполнитель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
03 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
04 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
05 Усик - Уизерспун. Полное видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Битва осени и лета: прогноз погоды на ближайшие дни
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Гривна стабилизировалась: официальный курс валют на 13 октября
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Звездная семья Болдуин раскрыла пол будущего ребенка (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь