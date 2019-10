Chance the Rapper анонсировал эмоциональную песню "We Go High" (Видео)

Новости культуры:Американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper опубликовал в свой Instagram полное видео своего нового сингла "We Go High". Успейте посмотреть первыми! В пятницу (11 октября) Chicago MC выпустил экранизированную композицию "We Go High" из своего альбома "The Big Day". Напомним, что новый студийный альбом был выпущен 26 июня 2019 года. В клип, снятый режиссером Элайджи Альварадо, был опубликован исключительно в Instagram. Наряду с дебютом официального видео песни "We Go High", рэпер также поделилась закулисьем того, что происходило во время съемок клипа. "We Go High" повествует о моих отношениях с женой, о взлетах и, в основном, об падениях, о том, как мы прошли через все это и оказались в лучшем положении, чем мы начинали", - объясняет американский хип-хоп исполнитель. Он также рассказал, что некоторые сцены были сняты в квартире, где он и Кирстен жили, когда у них родилась первая дочь. Посмотреть эту публикацию в Instagram DID YOU SEE THE WE GO HIGH VIDEO!?! THOUGHTS?!? #thebigday #igtv Публикация от Chance The Rapper Owbum (@chancetherapper) 11 Окт 2019 в 3:04 PDT В начале этого года должны были начатся гастроли нового альбома "The Big Day", но рэпер перенес тур, сославшись на семейные обстоятельства после рождения ребенка.