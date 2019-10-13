Хотите сережку из носа Кита Флинта?: личные вещи фронтмена Prodigy пойдут с молотка

Новости культуры:Кольцо из носа фронтмена Prodigy Кита Флинта выставят на торги.

Коллекция личных вещей, принадлежащих покойному фронтмену The Prodigy Киту Флинту, будет продана на аукционе в следующем месяце. Знаковое кольцо из носа музыканта - с двойным серебряным конусом, надетым на каждую сторону его перегородки - входит в число выставленных на продажу предметов. Он часто носил его как на сцене, так и за ее пределами, сообщает сайт британского телеканала Sky News.

Другие вещи, составляющие 170 лотов, включают специально заказанную в готическом стиле кровать из дуба и стали, многочисленные музыкальные награды и записи из его сольных проектов.

Собранные от продажи средства пойдут на оплату долгов по его имуществу.

Кит Флинт - вокалист и танцор во всемирно известной британской электронной группе The Prodigy - был найден мертвым в своем доме в Норт-Энд, Эссекс, 4 марта в возрасте 49 лет. Посмертный анализ обнаружил в крови музыканта следы алкоголя, кокаина и кодеина.

Ранее сообщалось, что в Лондоне продадут на аукционе сапфировое кольцо в золотым ободом, принадлежавшее римскому императору Калигуле (12-41 год н.э.). Стартовая цена самого дорогого на торгах лота – $615 тыс. (примерно 14,8 млн грн.).