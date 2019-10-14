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Coldplay выпустит необычный альбом уже в следующем месяце

Coldplay выпустит необычный альбом уже в следующем месяце
15:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Следующий альбом Coldplay появится уже в 2020 году.

В социальные сети просочилась информация о том, что Coldplay выпустят новый альбом с более "экспериментальным" материалом в следующем месяце, а затем в 2020 году выйдет еще один альбом. 

Группа Coldplay не выпускала альбомы с 2015 года. Последним выпущенным альбомом является "A Head Full Of Dreams".

Не так давно источник The Daily Star сообщил, что группа будет следовать примеру, аналогичному последнему альбому "A Head Full Of Dreams", и выпустит более "артистичный" уже в следующем году.

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Участники группы не успели подтвердить эту информацию.

Напомним, что Coldplay выступят вместе с Metallica и Billie Eilish на благотворительном концерте в стиле "Live Aid" для борьбы с бедностью в мире в следующем месяце, группа также вошла в число тех, кто будет участвовать в Гластонберийском фестивале современного искусства 2020.

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Альбом, Сингл, Видео, Coldplay, Песня, Группа.
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