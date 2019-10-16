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Биби Рекса презентовала клип на песню "You Can’t Stop The Girl" (Видео)

Биби Рекса презентовала клип на песню "You Can’t Stop The Girl" (Видео)
20:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Песня является саундтреком к фильму "Малефисента: Владычица тьмы".

Певица Биби Рекса (Bebe Rexha) выпустила клип на песню You Can’t Stop The Girl, которая вошла в саундтрек фильма "Малефисента: Владычица тьмы", главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли.

Режиссером видео выступила Софи Мюллер, уже работавшая с Биби над клипами Meant To Be и I’m A Mess. Мюллер также снимала клипы для Бейонсе, Гвен Стефани, The Killers, Coldplay и многих других исполнителей.

По словам певицы, она посвятила песню "сильным женщинам, которые вдохновляли ее в жизни"

Напомним, премьера "Малефисенты 2" в Украине запланирована на 17 октября. Кроме Джоли, в фильме также снимались Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн и Чиветель Эджиофор. Режиссером сиквела выступил Хоаким Роннинг, ранее работавший над "Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

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Действие продолжения развернется спустя несколько лет после того, как Малефисента наслала проклятие на принцессу. Фильм продолжит исследовать непростые отношения противоречивой феи и будущей королевы, а также расскажет о новых врагах и союзниках в борьбе за волшебный лес.

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Музыка, Клип, Песня, Саундтрек, Певица, Малефисента, Биби Рекса, Bebe Rexha.
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