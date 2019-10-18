Скачать
Пятница, 18.10.2019
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Букмекеры определили фаворита боя Гвоздик - Бетербиев
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе

Группа On I Ona представили клип на песню "Вода (Не такі як всі)" (Видео)

Группа On I Ona представили клип на песню "Вода (Не такі як всі)" (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости культуры:"Вода (Не такі як всі)" - уже третий клип этого дуэта на синглы из последнего альбома.

В основе концепции нового клипа была положена идея о том, что каждый человек связан невидимой красной нитью со своей второй половинкой. И так  непосредственно день за днем она незаметно притягивает будущих влюбленных друг к другу. И даже не важно, насколько огромным может оказаться расстояние между влюбленными.

Но все-таки рано или поздно они встретятся и будут идти по жизни вместе. Образ любви в клипе удачно смог воплотить известный дизайнер Жан Грицфельдт. А роль ангела и посланника любви на Земле идеально исполнила начинающая модель и блогер Александра Шпильфогель.

Участниками клипа стали- участники телепроекта "Топ-модель по-украински 2" Яна Кутишевская, Валерия Гармаш, Ярослава Крутова и Дмитрий Топоринский, а также представитель команды иллюзионистов Wonder Makers Дмитрий Евтушенко. Все герои этого клипа, а именно истории от On I Ona - яркие индивидуальности в поисках своих вторых половинок. Другими словами, "не такі як всі". 

"Чтобы встретить настояющую любовь, мы часто преодолеваем множество препятствий. И я это знаю наверняка, по себе. Ведь моя любовь тоже каждый день проходит испытания, и в итоге побеждает. Мы очень хотели сделать это видео символичным. Существует поверье про связь двух людей, которые предназначены друг для друга. Согласно легенде, с людьми, с которыми мы должны столкнуться в жизни, мы связаны красной нитью судьбы. И обстоятельства, время, расстояния - все это не преграда для этой нити. С течением времени она начинает становиться все короче - до тех пор, пока двое не встретятся. Персонаж Жана Грицфельдта управляет этими нитями, направляя половинки друг к другу", - рассказывает участница группы Алена Жигарева.

Аlyona Аlyona представила новую группу "Калуш" и очередной сингл (Видео)

"Этим клипом мы хотели подчеркнуть основной посыл песни. О том, что вне зависимости от обстоятельств и условностей нашего мира, любовь превозмогает абсолютно все препятствия", - добавляет другой участник дуэта On I Ona, Алексей Мартыненко.

Как известно ранее, то группа On I Ona успели выпустить видеоклип на песни "Де Ми", "Заворожи" и "Від Іллюзій". По мотивам лонгплея "Сторіз" музыканты готовят живую программу, которую можно будет увидеть уже 18 октября в Caribbean Club.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Песни, Музыканты, Новые клипы, Он и Она, Новинки клипов, Украинская популярная группа, Группа On I Ona, Вода (Не такі як всі).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
04 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь