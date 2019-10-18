Александр Кривошапко анонсировал новую зажигательную песню "Манит" (Видео)

Новости культуры:Кривошапко также анонсировал выход нового альбома в начале следующего года.

Александр Кривошапко многие годы работавший в жанре кроссовера, решил попробовать себя в более современном направлении и представил новую песню "Манит".

Но кардинальное изменение стиля не изменило тематику песни – любовь к женщине. Автором слов и музыки стала Ольга Бажана.

"Я, как человек не лишенный духа авантюризма, решил попробовать себя в несвойственном для меня ранее стиле исполнения и взял в работу очень современный материал. Первой композицией стала песня "Манит".

Ее название оказалось символичным, так как меня реально манит новое и не испробованное мною в различных музыкальных направлениях. Я еще достаточно молод и нахожусь в постоянном поиске, испытывая жажду творческих приключений", - рассказал музыкант.

Также, Александр Кривошапко анонсировал выход нового альбома в начале следующего года.