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Пятница, 18.10.2019
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TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)

TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
14:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Американская актриса больна рассеянным склерозом.

Звезда фильма "Жестокие игры" в четверг поприсутствовала в качестве приглашенной гостьи на форуме под названием "TIME 100 Health Summit", где проходило обсуждение вопросов в областях здравоохранения, науки, политики и развлечений.

Сэльма Блэр, которая закончила проходить тяжелую химиотерапию, рассказала всем присутствующим о том, какого это целенаправленно убивать свой иммунитет, а потом восстанавливаться с помощью трансплантации стволовых клеток.

"Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее", - рассказала голливудская актриса.

Кроме этого, Сэльма Блэр совсем не понимала, зачем проходить такую "агрессивную" терапию: "Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат - химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора".

 
 
 
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Pose. #christiandior

Публикация от Selma Blair (@selmablair)

Сэльма Блэр и лошади: жизнь знаменитости после химиотерапии (Фото)

После пересадки стволовых клеток состояние 47-летней знаменитости постепенно проходило в норму, и женщина решила продолжить полный курс химиотерапии: "Меня предупреждали, что ты вроде как строишь свои планы на смерть. Я сказала своему сыну, что собираюсь это сделать, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Вам делают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством химиотерапии".

Напомним, что недавно Сэльма Блэр показала новые снимки, сделанные после химиотерапии. 47-летняя актриса не постеснялась поделиться с фолловерами реальными кадрами.

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Все по теме:

Рассеянный склероз, Видео, Фото, Химиотерапия, Американская актриса, Сельма Блэр, TIME 100 Health Summit.
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