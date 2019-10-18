TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса больна рассеянным склерозом.

Звезда фильма "Жестокие игры" в четверг поприсутствовала в качестве приглашенной гостьи на форуме под названием "TIME 100 Health Summit", где проходило обсуждение вопросов в областях здравоохранения, науки, политики и развлечений.

Сэльма Блэр, которая закончила проходить тяжелую химиотерапию, рассказала всем присутствующим о том, какого это целенаправленно убивать свой иммунитет, а потом восстанавливаться с помощью трансплантации стволовых клеток.

"Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее", - рассказала голливудская актриса.

Кроме этого, Сэльма Блэр совсем не понимала, зачем проходить такую "агрессивную" терапию: "Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат - химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Pose. #christiandior Публикация от Selma Blair (@selmablair) 17 Окт 2019 в 10:39 PDT

После пересадки стволовых клеток состояние 47-летней знаменитости постепенно проходило в норму, и женщина решила продолжить полный курс химиотерапии: "Меня предупреждали, что ты вроде как строишь свои планы на смерть. Я сказала своему сыну, что собираюсь это сделать, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Вам делают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством химиотерапии".

Напомним, что недавно Сэльма Блэр показала новые снимки, сделанные после химиотерапии. 47-летняя актриса не постеснялась поделиться с фолловерами реальными кадрами.