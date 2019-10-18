TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)

Звезда фильма "Жестокие игры" в четверг поприсутствовала в качестве приглашенной гостьи на форуме под названием "TIME 100 Health Summit", где проходило обсуждение вопросов в областях здравоохранения, науки, политики и развлечений.
Сэльма Блэр, которая закончила проходить тяжелую химиотерапию, рассказала всем присутствующим о том, какого это целенаправленно убивать свой иммунитет, а потом восстанавливаться с помощью трансплантации стволовых клеток.
"Способы лечения моей болезни не работали, и мое состояние ухудшалось гораздо быстрее", - рассказала голливудская актриса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Thank you for having me @time 100 health summit. I met and had a wonderful conversation with a long time inspiration, @dr_oz , who is more wonderful than I even imagined. It feels important for me to provide visibility for those with so far “incurable” diseases or whatever chronic challenges we face. And why not go all out in a hot pink suit @dior , @maisonvalentino heels and the perfect accessory , the necessary @the_alinker_world ! . Shine on you crazy diamonds.
Кроме этого, Сэльма Блэр совсем не понимала, зачем проходить такую "агрессивную" терапию: "Я думала, что не хочу разрушать свое тело, то, что от него осталось. Зачем мне нужно было вводить этот ужасный препарат - химиотерапию? У меня же нет рака! Но у меня не было выбора".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
После пересадки стволовых клеток состояние 47-летней знаменитости постепенно проходило в норму, и женщина решила продолжить полный курс химиотерапии: "Меня предупреждали, что ты вроде как строишь свои планы на смерть. Я сказала своему сыну, что собираюсь это сделать, и он ответил, что хотел бы, чтобы меня кремировали. Вам делают более сильную химиотерапию, чем онкобольным, потому что суть заключается в том, чтобы почти убить вас. И именно стволовые клетки позволяют вам жить с таким количеством химиотерапии".
Напомним, что недавно Сэльма Блэр показала новые снимки, сделанные после химиотерапии. 47-летняя актриса не постеснялась поделиться с фолловерами реальными кадрами.