Мэрилин Мэнсон презентовал клип на песню "God’s Gonna Cut You Down" (Видео)

Новости культуры:Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017) с Итаном Хоуком.

Певец Мэрилин Мэнсон, который снимется в новом сезоне сериала "Американские боги", опубликовал новый клип на традиционную американскую песню God’s Gonna Cut You Down. В черно-белом ролике действия происходят то в гостинице, то в пустыне.

Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэрилина Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017) с Итаном Хоуком в главной роли.

Отметим, что God's Gonna Cut You Down - традиционная американская песня, исполнявшаяся многими певцами в различных жанрах: джазовой певицей и активисткой Одеттой Холмс, королем рок-н-ролла Элвисом Пресли, кантри-певцом Джонни Кэшем и даже Моби.

Наибольшую известность ей принесла версия Джонни Кэша, выпущенная в 2003 году. Текст песни представляет собой обращение к грешникам с предупреждением о том, что сколько бы они ни пытались уйти от Божьей кары, она все равно настигнет их.