Скачать
Пятница, 18.10.2019
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
В ЕС настаивают на выполнении Россией Минских соглашений
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Коляда распорядилась создать Совет семей погибших
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен
Две украинки номинированы на шведскую премию Астрид Линдгрен

Мэрилин Мэнсон презентовал клип на песню "God’s Gonna Cut You Down" (Видео)

Мэрилин Мэнсон презентовал клип на песню "God’s Gonna Cut You Down" (Видео)
20:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017) с Итаном Хоуком.

Певец Мэрилин Мэнсон, который снимется в новом сезоне сериала "Американские боги", опубликовал новый клип на традиционную американскую песню God’s Gonna Cut You Down. В черно-белом ролике действия происходят то в гостинице, то в пустыне.

Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэрилина Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017) с Итаном Хоуком в главной роли. 

Отметим, что God's Gonna Cut You Down - традиционная американская песня, исполнявшаяся многими певцами в различных жанрах: джазовой певицей и активисткой Одеттой Холмс, королем рок-н-ролла Элвисом Пресли, кантри-певцом Джонни Кэшем и даже Моби.

Известна дата выхода: появились первые плакаты нового альбома Coldplay (Фото)

Наибольшую известность ей принесла версия Джонни Кэша, выпущенная в 2003 году. Текст песни представляет собой обращение к грешникам с предупреждением о том, что сколько бы они ни пытались уйти от Божьей кары, она все равно настигнет их.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новый клип, Видео, Мэрилин Мэнсон, Певец, God’s Gonna Cut You Down.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
03 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 С какого возраста начинается старение организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)
&quot;Нафтогаз&quot; взвинчивает цены на газ для промышленности
"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Еще в шести ОТГ состоятся местные выборы
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Я была потрясена: как отреагировала Дженна Деван на новые отношения бывшего мужа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь