Известна дата выхода: появились первые плакаты нового альбома Coldplay (Фото)

По всему миру появились интересные постеры предстоящего "экспериментального" альбома Colplday. Такие плакаты уже были замечены в Берлине, Гонконге, Мадриде, Мюнхене и Сиднее. Первый постер появился в Сан-Паулу, который был вывешен, а затем быстро снят. Фанаты предполагают, что он был случайно выставлен заранее. Официальная дата первого анонса намечалась на 17 октября.

Крис Мартин и его группа подтверждают, что вскоре будет выпущен новый альбом с более "экспериментальным" материалом, а затем в 2020 году выйдет еще один альбом. "Первый альбом - более экспериментальная сторона Coldplay, они, вероятно, не будут гастролировать до 2020 года,пока не появится следующий", - сказал источник The Daily Star.

На черно-белом винтажном снимке группы Colplday с немецким философом, поэтом и композитором Фридрихом Ницше написана дата 22 ноября 1919 года. Теперь не трудно догадаться, когда же популярная группа анонсирует новый альбом. Фотография четко указывает на дату выпуска альбома или даже главного сингла.

