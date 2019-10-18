Скачать
Пятница, 18.10.2019
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

Известна дата выхода: появились первые плакаты нового альбома Coldplay (Фото)

Известна дата выхода: появились первые плакаты нового альбома Coldplay (Фото)
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Осталось подождать совсем немного к релизу нового необычного альбома Coldplay.

По всему миру появились интересные постеры предстоящего "экспериментального" альбома Colplday. Такие плакаты уже были замечены в Берлине, Гонконге, Мадриде, Мюнхене и Сиднее.  Первый постер появился в Сан-Паулу, который был вывешен, а затем быстро снят. Фанаты предполагают, что он был случайно выставлен заранее. Официальная дата первого анонса намечалась на 17 октября.

Крис Мартин и его группа подтверждают, что вскоре будет выпущен новый альбом с более "экспериментальным" материалом, а затем в 2020 году выйдет еще один альбом.  "Первый альбом - более экспериментальная сторона Coldplay, они, вероятно, не будут гастролировать до 2020 года,пока не появится следующий", - сказал источник The Daily Star. 

На черно-белом винтажном снимке группы Colplday с немецким философом, поэтом и композитором Фридрихом Ницше написана дата 22 ноября 1919 года. Теперь не трудно догадаться, когда же популярная группа анонсирует новый альбом. Фотография четко указывает на дату выпуска альбома или даже главного сингла.

Эксцентричная Мисси Эллиотт в новом зажигательном клипе "DripDemeanor" (Видео)

Предполагалось, что группа Coldplay, которая не выпускал альбомы с 2015 года, выпустит новую запись в 2019 году после того, как друг и соратник Mat Whitecross ранее рассказал, что они готовы к перезагрузке. "Я слышал несколько новых вещей и снимал немного, но я не думаю, что мне позволено делиться чем-либо. Это действительно интересно", - пояснил он.

Тем временем, инсайдеры предполагают, что Coldplay будут участвовать в Glastonbury 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Альбом, Сингл, Видео, Coldplay, Песня, Группа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
02 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
04 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь