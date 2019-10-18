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Эксцентричная Мисси Эллиотт в новом зажигательном клипе "DripDemeanor" (Видео)

Эксцентричная Мисси Эллиотт в новом зажигательном клипе "DripDemeanor" (Видео)
14:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Американская певица, рэпер и автор песен наконец-то опубликовала видео к песне "DripDemeanor".

Своим видео обладательница пяти премий "Грэмми" дает новую жизнь песни "DripDemeanor". Вместе с вокалистом Sum1 она представляет удивительный мир уличных красок. В массивных постапокалиптических нарядах, Missy и Sum1 задают всей группе танцоров нереальный ритм.

Следующая сцена характеризуется неким инопланетным стилем. Исполнители находятся в темном гараже. Зажигательные танцы и яркие костюмы - все это переносит нас вперед в будущее. Новый клип "DripDemeanor" можно назвать даже эксцентричным и немного дерзким.

Мисси известна  такие песни, как "Get Ur Freak On", "One Minute Man", "Work It", "Gossip Folks", "Pass That Dutch", "Lose Control" и "Ching-a-Ling" в VMA 2019 года, во время пика своей карьерны она получила награду Video Vanguard. В августе она сняла ностальгический клип "Throw It Back". Помимо этого, она писала песни для таких известных певцов, как Уитни Хьюстон, Trina, Джанет Джексон, Nicole Wray, Fantasia, Keyshia Cole.

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Напомним, что в августе этого года Мисси Эллиотт опубликовала новый альбом Iconology и клип на первую песню с него - Throw It Back. 14 лет прошло после выхода последнего альбома Мисси Эллиотт The Cookbook, и рэперша представила заждавшимся поклонникам не просто песню, а целый альбом и клип.

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Клип, Новый клип, Видео, Песня, Мисси Эллиотт.
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