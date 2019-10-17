Кэти Перри выпустила шикарный клип на песню Harleys In Hawaii (Видео)

Новости культуры:Режиссерами видеоклипа выступили участники испанской творческой команды Manson.

Американская певица Кэти Перри, которую ранее суд обязал выплатить почти 3 миллиона долларов за плагиат, представила клип на новую композицию Harleys In Hawaii.

Режиссерами видеоклипа выступили участники испанской творческой команды Manson.

Соавтором песни выступил Чарли Пут, уже работавший с Перри над ее предыдущим синглом Small Talk, над роликом которого работала украинка.

Напомним, что Кэти Перри любит эпатажные образы. На этот раз 34-летняя Кэтрин Хадсон, более известная как Кэти Перри, в полностью розовом образе пришла на шоу 61-летней Эллен Дедженерес. Известная комедиантка пригласила Кэти, чтобы та исполнила свой новый хит Small Talk.