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Кэти Перри выступила на шоу Эллен Дедженерес в розовом платье-платке (Видео)

Кэти Перри выступила на шоу Эллен Дедженерес в розовом платье-платке (Видео)
21:34 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кэти Перри любит эпатажные образы.

На этот раз 34-летняя Кэтрин Хадсон, более известная как Кэти Перри, в полностью розовом образе пришла на шоу 61-летней Эллен Дедженерес.

Известная комедиантка пригласила Кэти, чтобы та исполнила свой новый хит Small Talk.

Декорации и костюм для выступления были подобраны особенно тщательно и выполнены в единой стилистике и цветовой гамме.

Кэти надела блестящее платье, плавно переходящее в платок-капюшон на голове. В районе груди наряд декорирован объемным бантом, а сзади - длинным шлейфом, берущим начало от плеч.

 
 
 
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Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

По всей поверхности платье украшено сияющими пайетками в розово-фиалковом оттенке, а снизу довершается милой оборкой в районе середины бедер.

Довершили образ серебристые босоножки на шпильке и яркий макияж. Кэти подчеркнула глаза ярко-розовыми шиммерными тенями и нарисовала "кошачьи" стрелки, а губы накрасила глянцевой розовой помадой. Примечательно, что даже микрофон в руках Перри был розового цвета, а за спиной красовался большой розовый пудель из надувных шаров.

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Такие яркие декорации и одежда были выбраны неспроста. Единое цветовое решение - это отсылка к официальному клипу Перри на трек Small Talk. По сюжету, его героиня, любительница всего розового и яркого, проживает в большом доме со своей собачкой.

Они вместе занимаются на беговой дорожке, завтракают и даже делают укладку.

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Все по теме:

Кэти Перри, Видео, Американская певица, Эллен Дедженерес, Small Talk.
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