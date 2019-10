Monsta X выпустили сентиментальный сингл "Someone's Someone" (Видео)

Новости культуры:Бойз-бэнд "Monsta X" анонсировали очередной сингл на английском языке.

Как известно, корейские артисты "Monsta X" выпустили серию английских синглов - от бодрой клубной музыки "Who Do U Love?" с участием French Monsta и песню о любви "Love U" - но "Someone's Someone" может стать самым успешным релизом. Песня показывает нам более мягкую сторону участников Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon и I.M с нежными вокалами и легким ритмом. Теперь поп-песня дополняется мечтательным визуалом.

Ролик придает некий шарм и эстетику групп 90-х. Например, бесцельное хождение по пирсу в пышных рубашках, пение под дождем, приглушенный свет и сентиментальная атмосфера. Группа Monsta X действительно сделали большую работу и их можно поздравить, ведь клип хочется пересматривать снова и снова.

Сладкая поп-песня была написана с учетом не только предпочтений их поклонников. "Нам нравится послание песни о единстве, связи с кем-то и не одиночестве", - говорится в заявлении Monsta X. "Мы всегда здесь для нашего Monbebe, и мы принадлежим им безоговорочно".

Напомним, что Monsta X присоединится к линейке iHeart Radio Jingle Ballв этом году в Миннеаполисе, Филадельфии и Нью-Йорке - вместе с Тейлор Свифт, Jonas Brothers, Halsey, 5SOS и другими.