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Канье Уэст презентовал трейлер документального фильма "Jesus Is King" (Видео)

Канье Уэст презентовал трейлер документального фильма "Jesus Is King" (Видео)
15:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Сеть кинотеатров IMAX обнародовала трейлер фильма "Jesus Is King".

Трейлер фильма "Jesus Is King", который посвящен одноименному альбому Канье Уэста, наконец-то презентовали.

Видео было опубликовано на их YouTube-канале сети кинотеатров IMAX.

Режиссером картины стал известный британский фотограф Ник Найт. 

В фильме расскажут о проекте Sunday Service ("Воскресная служба" - ред.), на котором Канье Уэст, совместно с госпел-хором, исполняет свои песни.

По трейлеру можно мало что понять. Создатели показали лишь белый свет, лестницу на небеса и небольшой отрывок из Евангелия от Марка.

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"Он говорил: "Время пришло. Царство Божье близко. Покайтесь и уверуйте в Евангелие", — так оно звучит.

В Англии фильм "Jesus Is King" должен выйти уже 25 октября.

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Альбом, Канье Уэст, Рэпер, Американский рэпер, Jesus Is King.
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