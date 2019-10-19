Канье Уэст презентовал трейлер документального фильма "Jesus Is King" (Видео)

Новости культуры:Сеть кинотеатров IMAX обнародовала трейлер фильма "Jesus Is King".

Трейлер фильма "Jesus Is King", который посвящен одноименному альбому Канье Уэста, наконец-то презентовали.

Видео было опубликовано на их YouTube-канале сети кинотеатров IMAX.

Режиссером картины стал известный британский фотограф Ник Найт.

В фильме расскажут о проекте Sunday Service ("Воскресная служба" - ред.), на котором Канье Уэст, совместно с госпел-хором, исполняет свои песни.

По трейлеру можно мало что понять. Создатели показали лишь белый свет, лестницу на небеса и небольшой отрывок из Евангелия от Марка.

"Он говорил: "Время пришло. Царство Божье близко. Покайтесь и уверуйте в Евангелие", — так оно звучит.

В Англии фильм "Jesus Is King" должен выйти уже 25 октября.