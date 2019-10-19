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Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине

Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине

Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине
21:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры:Олег Скрипка презентовал украинцам первую в мире рок-группу роботов.

Уникальная группа роботов Compressorhead стала хедлайнером главного инженерного шоу страны - Interpipe TechFest 2019, которое проходит 19-20 октября в ПР "Лавина" в г. Днипре.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

"В течение двух дней фестиваля в Днипре будут слушать легендарные рок-хиты Black Sabbath, Motorhead, AC/DC в исполнении стальных музыкантов. Представил немецких гостей украинской публике фронтмен группы "ВВ" Олег Скрипка", - говорится в сообщении.

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Compressorhead - единственная в мире рок-группа роботов, которые играют музыку в стиле heavymetal. Они стали известны благодаря исполнению песен AC/DC, Motorhead, BlackSabbath на концертах и фестивалях в Австралии, Германии, США и других уголках мира. В этом году впервые выступают в Украине. Одна из особенностей группы - все исполнители - четырехрукий барабанщик Stickboy, гитарист с 77 пальцами Fingers и другие - играют на настоящих музыкальных инструментах.

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Олег Скрипка, Рок-группа, Compressorhead.
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