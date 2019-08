"Вернулся в студию и шумлю": Prodigy записывают новые треки

Группа Prodigy, которая в марте потеряла вокалиста Кита Флинта, впервые после его смерти приступила к работе над новой музыкой. Фотографию из студии опубликовал в Twitter основатель и основной композитор рейв-коллектива Лиам Хоулетт.

"Вернулся в студию и шумлю… совершенно новые записи Prodigy закрутятся, буууууум!", – написал Хоулетт. И сопроводил пост хэштегами "The Prodigy", "мы живем ради ритма", "мы живем вечно" и "рок не остановить".

Back in the studio making noise .. brand new Prodigy tunes are gonna roll , boooom #theprodigy #weliveforthebeats #weliveforever #cantstoptherock pic.twitter.com/RMkstZVVjV

— The Prodigy (@the_prodigy) August 20, 2019