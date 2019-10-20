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Британский певец презентует свой первый рождественский альбом (Фото, Видео)

Британский певец презентует свой первый рождественский альбом (Фото, Видео)
11:29 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости культуры:45-летний певец и автор хита Party Like a Russian Робби Уильямс готовит новую "бомбу".

В минувший четверг на презентации в лондонском ночном клубе The Court Робби Уильямс объявил, что уже через месяц представит миру свой новый музыкальный альбом, и не простой, а рождественский!

Известно, что альбом будет называться The Christmas Present и выйдет при поддержке Columbia Records. В его создании приняли учатие отец певца Пит, экс-солист групп The Jeff Beck Group и The Faces Род Стюарт, рок-музыкант Брайан Адамс и боксер Тайсон Фьюри.

Как музыканту пришла идея записать трек со спортсменом, Робби рассказал на мероприятии диджею и ведущему Скотту Миллсу: "Это был сигнал из вселенной. Некоторое время я жил в Вегасе, как раз тогда, когда там выступал Тайсон. И он однажды пригласил меня в гримерку - не знаю, как называются такие комнаты у боксеров - перед очередным боем. И тогда я сказал, что видел, как он поет после своих "выступлений", и спросил, хочет ли он со мной поработать. Он согласился. Наша песня Bad Sharon получилась идеальной для предновогодних корпоративов, и на самом деле Тайсон ее придумал".

 
 
 
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I’m so excited to be announcing this - my first ever Christmas album x . Pre-order The Christmas Present from the link in bio

Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams)  

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Check out the front and back cover of The Christmas Present … album pre-order is open… x (link in bio)

Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams)

Также Робби Уильямс рассказал, что его жена Айда снялась в клипе для первого сингла в альбоме - Time for Change. Съемки проходили в их доме, однако детей - Тедди, Чарли и Коко - они решили не показывать. По словам артиста, над этим проектом он работал с особенной страстью: "Это мой первый рождественский альбом и большой этап в жизни. Я усердно работал над ним в течение трех лет и возлагаю на него много надежд".

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Робби Уильямс, Новый альбом, Видео, Фото, Рождественский альбом, Британский певец.
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