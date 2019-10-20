На виниле вышла неизданная песня Принса

Новости культуры:Накануне 40-летней годовщины второго альбома американского певца Принса была выпущена неизданная версия композиции "I Feel For You".

Познакомиться с акустической демоверсией песни можно на нескольких стриминговых платформах.

Песня также выпущена в виде лимитированного издания на виниле с акустической версией песни на стороне A и оригинальной студийной записью на стороне B. Количество пластинок ограничено.

Песня была записана зимой в 1978-1979 годах. Студийная версия I Feel For You вошла в альбом Prince, выпущенный в октябре 1979 года.

Певец, гитарист, композитор Принс Роджерс Нельсон умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Музыкант являлся лауреатом семи премий "Грэмми", премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В мире продано более 100 млн копий его альбомов. В 2004 году имя Принса украсило Зал славы рок-н-ролла.