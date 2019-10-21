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Довольно странно и необычно: Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен выпустили новый клип (Видео)

Довольно странно и необычно: Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен выпустили новый клип (Видео)
16:01 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Фронтмены группы Rammstein и Hypocrisy и Pain опубликовал клип Ich weiß es nicht, созданный с помощью нейросетей.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн и лидер Hypocrisy и Pain Петер Тэгтгрен, после презентации клипа Steh auf, выпустили видео новой песни Ich weiß es nicht.

Композиция войдет в будущий альбом их совместного проекта Lindemann. Пластинка получила название F&M и выйдет 22 ноября этого года.

Клип снят при помощи генеративно-состязательной сети (Generative adversarial network, GAN), которая состоит из двух нейросетей — генератора и дискриминатора. Анализируя тысячи изображений, GAN изучают особенности изображения, обобщая визуальные шаблоны.

Lindemann — метал-проект, образованный 4 января 2015 года Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном. Группа названа в честь фамилии одного из участников. Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

Тилль Линдеманн презентовал клип на совместную с Петером Тэгтгреном песню (Видео)

Напомним, F & M это вторая студийная работа проекта Lindemann. Дебютный альбом Skills in Pills вышел летом 2015 года.

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Все по теме:

Музыка, Rammstein, Клип, Видео, Тилль Линдеманн, Lindemann, Петер Тэгтгрен, Hypocrisy и Pain, Ich weiß es nicht.
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