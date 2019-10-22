Ирина Федишин презентовала клип на песню "Просто танцуй" (Видео)

Новости культуры:Артистка презентовала клип на песню "Просто танцуй", который создала в коллаборации с диджеем Bakun.

Украинская певица Ирина Федишин покорила поклонников новой видеоработой.

Ролик появился на ютуб-канале певицы и сразу же привлек внимание пользователей сети. Все потому, что видео было очень ярким, а Ирина Федишин охотно примерила соблазнительные миниплатья, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги.

Сама артистка не скрывает, что коллаборация с диджеем была уже налажена. Однако, на этот раз музыкант воплотил новые идеи в треке "Просто танцуй" и совместно с Ириной Федишин снялся в эффектном видео.

Он уже выдавал этот трек, но на этот раз он сделал новую версию этой песни и предложил мне воплотить в жизнь все новые идеи. Я с радостью согласилась! – призналась Ирина Федишин.

Яркий клип артистам помогла создать режиссер Елена Винярская. По словам Ирины Федишин, ритмичную песню они хотели дополнить простым сюжетом. Поэтому творческая команда на примере артистки показала, что в жизни нужно все события воспринимать с оптимизмом и "просто танцевать".

"Или сломались каблуки, или подгорел омлет, а ты просто танцуй, просто живи с улыбкой! Съемочный процесс длился почти сутки. Было очень весело танцевать вместе с Bakunom, и кататься у него на плечах. А еще ломать каблуки на съемочной площадке и разрисовывать себя красной помадой", – поделилась Ирина Федишин.