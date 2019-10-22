Британский певец Сэм Фендер презентовал эмоциональный клип на песню "The Borders" (Видео)

Новости культуры:Предлагаем Вашему внимаю свеженький хит от британского автора-исполнителя Сэма Фендера.

Сэм Фендер выпустил новый клип на песню "The Borders". Этот трек - его последний из знаменитого альбома "Hypersonic Missiles".

Сингл "The Borders" - любимый трек Фендера из всего дебютного альбома. Видео было спродюсировано Томасом Джеймсом, в котором рассказывается о двух друзьях детства, которые пошли своими дорогами.

Релиз песни из альбома Сэма Фендера "Hypersonic Missiles" вышел на первое место в официальном чарте Британии в начале сентября.

Это всего лишь пятый дебютный альбом, ставший лучшим в официальной чарте альбомов Великобритании.

Напомним, что Сэм Фендер отправится в тур по Великобритании и Ирландии в конце этого года.