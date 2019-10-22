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Вторник, 22.10.2019
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Британский певец Сэм Фендер презентовал эмоциональный клип на песню "The Borders" (Видео)

Британский певец Сэм Фендер презентовал эмоциональный клип на песню "The Borders" (Видео)
15:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Предлагаем Вашему внимаю свеженький хит от британского автора-исполнителя Сэма Фендера.

Сэм Фендер выпустил новый клип на песню "The Borders". Этот трек - его последний из знаменитого альбома "Hypersonic Missiles".

Сингл "The Borders" - любимый трек Фендера из всего дебютного альбома. Видео было спродюсировано Томасом Джеймсом, в котором рассказывается о двух друзьях детства, которые пошли своими дорогами. 

Релиз песни из альбома Сэма Фендера "Hypersonic Missiles" вышел на первое место в официальном чарте Британии в начале сентября. 

Эксцентричная Мисси Эллиотт в новом зажигательном клипе "DripDemeanor" (Видео)

Это всего лишь пятый дебютный альбом, ставший лучшим в официальной чарте альбомов Великобритании.

Напомним, что Сэм Фендер отправится в тур по Великобритании и Ирландии в конце этого года.

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Все по теме:

Клип, Песня, Исполнитель, Британец, Сэм Фендер, Британский автор-исполнитель.
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