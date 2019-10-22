"До слез": группа "Бумбокс" представила новый клип (Видео)

Новости культуры:Украинская группа "Бумбокс" презентовала музыкальное видео на представленную ранее песню "ДШ".

"ДШ" - четвертый видеоклип Бумбокса, выпущенный в рамках промокампании альбома "Тайный код: Рубикон", и третий видеоклип, снятый для группы режиссером Станиславом Гуренко.

В июле 2018 он смонтировал роад-муви "Держи меня", в ноябре 2018 лирик-видео "Твой на 100%", в апреле 2019 вышла "Бездна", экранизация известной песни с Тиной Кароль, и вот, 22 октября выходит "ДШ".

"Клип на песню" ДШ "уже не первый успешное сотрудничество группы с режиссером Стасом Гуренко" - говорит солист группы Андрей Хлывнюк. "По моему мнению он и вся команда хирургически точно воплотили в жизнь идею и показали другую, социальную составляющую смысла песни."

Идея видео в том, чтобы напомнить себе об истинных приоритетах и ни в коем случае не ставить на кон самое дорогое.

"Я точно могу сказать, что за все время работы с Бумбоксом, этот клип оказался самым сложным" - поделился режиссер Станислав Гуренко.

На начальном этапе работы было переписано 4 различных сценария, но все они не устраивали авторов до конца. Вроде все было на своих местах, но все же основное ядро, месседж трека, оставался где-то за пределами восприятия. Ситуация со сценарием решилась неожиданно, когда на встрече с Алексеем Согомоновым и Андреем Хлывнюком, Андрей предложил свой сценарий.

"У меня в голове все сразу стало на свои места. Мне удалось посмотреть на историю глазами автора и увидеть то же ядро песни, скрытое за моими личными эмоциями" - говорит Станислав.

Клип снимали два дня - 23 и 24 сентября.