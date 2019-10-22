Скачать
Вторник, 22.10.2019
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Подозревают в госизмене: заместителя Кубива задержали в "Борисполе"
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять до тех пор, пока не поможет
Гончарук о коррупции в Госгеокадастре: Будем увольнять, пока не поможет
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено
Всему виной человек: около половины торфяных болот в Европе осушено

"До слез": группа "Бумбокс" представила новый клип (Видео)

"До слез": группа "Бумбокс" представила новый клип (Видео)
18:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Украинская группа "Бумбокс" презентовала музыкальное видео на представленную ранее песню "ДШ".

"ДШ" - четвертый видеоклип Бумбокса, выпущенный в рамках промокампании альбома "Тайный код: Рубикон", и третий видеоклип, снятый для группы режиссером Станиславом Гуренко.

В июле 2018 он смонтировал роад-муви "Держи меня", в ноябре 2018 лирик-видео "Твой на 100%", в апреле 2019 вышла "Бездна", экранизация известной песни с Тиной Кароль, и вот, 22 октября выходит "ДШ".

"Клип на песню" ДШ "уже не первый успешное сотрудничество группы с режиссером Стасом Гуренко" - говорит солист группы Андрей Хлывнюк. "По моему мнению он и вся команда хирургически точно воплотили в жизнь идею и показали другую, социальную составляющую смысла песни."

Идея видео в том, чтобы напомнить себе об истинных приоритетах и ни в коем случае не ставить на кон самое дорогое.

"Я точно могу сказать, что за все время работы с Бумбоксом, этот клип оказался самым сложным" - поделился режиссер Станислав Гуренко.

На начальном этапе работы было переписано 4 различных сценария, но все они не устраивали авторов до конца. Вроде все было на своих местах, но все же основное ядро, месседж трека, оставался где-то за пределами восприятия. Ситуация со сценарием решилась неожиданно, когда на встрече с Алексеем Согомоновым и Андреем Хлывнюком, Андрей предложил свой сценарий.

До мурашек по коже: группа Бумбокс выпустила первую часть нового альбома (Видео)

"У меня в голове все сразу стало на свои места. Мне удалось посмотреть на историю глазами автора и увидеть то же ядро песни, скрытое за моими личными эмоциями" - говорит Станислав.

Клип снимали два дня - 23 и 24 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Бумбокс, Группа, Трек, ДШ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые лучшие короткие поздравления с Днем рождения на 22 октября
02 Врачи назвали овощ, который самый полезный на каждый день
03 Забавные фото Дженнифер Энистон, от которых невозможно удержать смех
04 Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020
05 Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
Гончарук допустил, что иностранцы таки смогут покупать землю в Украине
Гончарук допустил, что иностранцы смогут покупать землю
Сивохо с нардепами отправились в &quot;серую зону&quot;
Сивохо с нардепами отправились в "серую зону"
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Евровидение 2020: зрителям предложено выбрать не только представителя от страны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь