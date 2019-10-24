Появился провокационный клип Оли Цибульской с героем шоу "Холостяк" (Видео)

Новости культуры:Горячие кадры интима между двумя ведущими уже успели взбудоражить сеть.

Украинская певица Оля Цибульская выпустила долгожданный клип к песне "Ангелы Плачут". В ролике артистка без прикрас показала главную проблему современного общества – зависимость от гаджетов. И в видео было немало провокационных кадров, снятых с бывшим участником шоу "Холостяк" Никитой Добрыниным.

По словам Оли Цыбульской, впервые она согласилась на интимные сцены для клипа. Выбор Никиты Добрынина на главную роль в ролике артистка двусмысленно объяснила строками из песни: "Говорят, я украла тебя" и "Кто не любил, тот нас не простит".

Однако интимные сцены артистки с бывшим участником шоу "Холостяк" стали главными в клипе "Ангелы Плачут". Оля Цибульская и режиссер видео Юрий Движон решили показать, насколько гаджеты влияют на общество. Сделали они это на примере одной семьи, чья жизнь полностью перенесена в экран телефона. Цибульская и Добрынин ужинают "лайками" из социальных сетей, занимаются любовью с телефонами в руках и принимают душ, не выпуская гаджеты из рук. Вмешаться в виртуальное общение решает их сын, которого сыграл сын артистки Нестор.

Смотря на экраны телефонов, а не в глаза родных людей, мы пропускаем взросление детей и счастливые моменты реальности. Большинство моих знакомых не выпускают телефон из рук в течение всего дня, даже когда принимают ванну, ходят в SPA или и в туалет. Я очень надеюсь, что этот клип заставит каждого посмотреть на себя со стороны и быть онлайн не в телефоне, а в своей жизни, – отметила Оля Цибульская.

Кроме этого, певица поделилась, что именно ее сын Нестор вдохновил ее на создание такого клипа. Мальчик, который впервые снялся в ролике Оли Цыбульской, однажды вечером забрал у звездной мамы телефон и заявил: "Пока ты смотришь в телефон, проходит мое детство". Эти слова растрогали артистку и вдохновили ее на создание социального ролика.