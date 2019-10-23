Ждем с нетерпением: анонс новой песни Тины Кароль (Фото)

Новости культуры:Украинская певица и ведущая проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль анонсировала выход новой песни.

Исполнительница порадовала своих поклонников, анонсировав новую песню.

Соответствующий пост опубликован на странице артистки в Instagram. "Премьера песни "Иди на жизнь"", - написала поп-звезда под фото, на котором она предстала в образе роковой искусительницы, ее лицо и рука в серебряной краске. Композиция, как анонсировала Кароль, увидит свет 25 октября.

Ранее Тина Кароль выпустила яркий соблазнительный клип на песню "Вабити". По сюжету новой видеоработы, два домработника, роль которых досталась талантливым танцорам Josh Killacky и Tim Milgram, добиваются внимания своей сексуальной хозяйки Тины.

Также, украинская певица недавно поделилась собственными секретами воспитания сына.