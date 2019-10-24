Скачать
Четверг, 24.10.2019
Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)
Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)
Арахамия в полной тишине проходит детектор лжи (Видео)
Арахамия в полной тишине проходит детектор лжи (Видео)
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Селена Гомес анонсировала второй клип за эту неделю: новая песня "Look At Her Now" (Видео)

Селена Гомес анонсировала второй клип за эту неделю: новая песня "Look At Her Now" (Видео)
17:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Режиссером клипа, как и предыдущего, выступила Софи Мюллер.

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила вторую новую работу за неделю. Ранее вышел черно-белый клип на новую песню Lose You to Love Me, а спустя день артистка презентовала музыкальное видео на композицию Look At Her Now.

"Я была так взволнована, чтобы выпустить две песни подряд и удивить своих поклонников! Это напоминание о том, что вы можете расти независимо от того, какие вызовы преподносит жизнь", - отметила Гомес.

Режиссером клипа, как и предыдущего, выступила Софи Мюллер.

Селена Гомес выпустила новую откровенную песню "Lose You To Love Me" (Видео)

Отметим, что за последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Отношения, Джастин Бибер, Селена Гомес, Знаменитости, Песни, Певица, Клипы, Артистка, Новинки Музыки, Look At Her Now.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
03 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от &quot;Газпрома&quot;
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
&quot;Никто не останавливается&quot;: Чумак - о расследовании дел по Майдану
Чумак - о расследовании дел по Майдану
&quot;Долгий путь домой&quot;: Майкл Дуглас просил своего старшего сына продавать наркотики
Майкл Дуглас просил своего сына продавать наркотики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь