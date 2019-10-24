Queen презентовали новых три клипа, созданных вместе с поклонниками (Видео)

Новости культуры:Конкурс проводился по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube.

Группа Queen выпустила три новых музыкальных видео по результатам конкурса, объявленного музыкантами по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube.

В общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 120 стран.

В частности, опубликован ролик на песню Bohemian Rhapsody, которую спели более пяти тысяч фанатов из разных стран. Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома. Затем из фрагментов смонтировали видео.

Также представлен ролик на сингл A Kind of Magiс, для которого 2733 художника создали анимацию.

Клип на трек Don't Stop Me Now содержит танцевальный перформанс от 1822 фанатов рок-группы.