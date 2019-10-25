"Евровидение-2020": рассекречен слоган песенного конкурса

Новости культуры:Самый популярный песенный конкурс Евровидение-2020 набирает обороты.

Организаторы Евровидения признались фанатам, какой слоган они выбрали для будущих участников.

Как сообщалось ранее, финал международного песенного конкурса "Евровидение-2020" в этом году пройдет в Роттердаме, поскольку в 2019 году певец Дункан Лоренс принес Нидерландам победу. Со временем представители Общественное вещание и телеканал СТБ объявили о начале Национального отбора в Украине.

По предварительным данным известно, что первые два полуфинала состоятся 8 и 15 февраля, а уже через неделю, 22 февраля пройдет финал Нацотбора на Евровидение-2020.

Традиционно, на официальной странице песенного конкурса в фейсбуке организаторы сообщили о слогане, который будет сопровождать участников на международном конкурсе. Отметил, лозунг будет звучать так: Open Up! В переводе на украинский девиз означает "откройся".

По словам организаторов, тема "открытости" лучше всего рассказывает о стране-хозяйке конкурса – Нидерландах. А своеобразная "незавершенность" слогана – призыв быть открытым: к миру, музыки, ко всему новому, к чему угодно, – отметили представители на странице Евровидение в фейсбуке.