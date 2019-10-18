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Евровидение и новые ограничения в Украине: организаторы напомнили правила конкурса

Евровидение и новые ограничения в Украине: организаторы напомнили правила конкурса
01:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости культуры:Организаторы Евровидения не возражают против новых правил отбора в Украине.

В Европейском вещательном союзе (EBU) не видят проблемы в том, что Национальная общественная телекомпания Украины ( "Общественное") запретила выступать в России участникам отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом сообщает DW.

"Каждый вещатель, который принимает участие, индивидуально несёт ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс "Евровидение", - подчеркнули в EBU.

В союзе добавили, что общими для всех стран двумя правилами, касающимися отбора артистов, является достижение ими 16-летнего возраста на момент финала конкурса, а также - представление одним артистом не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.

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Как сообщалось, Национальная общественная телекомпания Украины приняла новые правила проведения в Украине национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2020", который должен состояться в Нидерландах. Согласно им, в частности, участники отбора не должны проводить концертную деятельность либо выступать в России после 15 марта 2014 года. То же самое касается выступлений в этот период на территории оккупированного Крыма и других оккупированных территориях Украины. Кроме того, участникам запрещается планировать либо анонсировать соответствующие выступления до проведения отбора и до даты финала конкурса. Также участник должен гарантировать, что не совершал въезд на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

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В этом году Украина не принимала участия в "Евровидении" из-за скандала, связанного с концертами в России. Победительница национального отбора певица MARUV отказалась подписывать договор с "Общественным". MARUV рассказала, что причиной решения не ехать на "Евровидение" были условия договора с НОТУ. По словам певицы, ей запретили гастролировать в России, а также хотели запретить любую импровизацию на сцене, общение с журналистами без согласования с НОТУ.

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Украина, Евровидение, НОТУ, MARUV.
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