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Alyosha и Vlad Darwin презентовали новый сингл с нового альбома (Видео)

Alyosha и Vlad Darwin презентовали новый сингл с нового альбома (Видео)
13:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Новая видеоработа на совместную лирическую песню "Пірнай" появилась на ютуб-канале артиста Vlad Darwin.

Дуэт украинской певицы Alyosha и певца Vlad Darwin презентовал первый сингл со своего нового альбома "Золота середина" под названием "Пірнай". Премьера клипа состоялась 25 октября.

Автором слов и музыки стал сам исполнитель.

Это очень важный и весомый этап в моей музыкальной жизни. Я рада, что у нас получился такой светлый альбом. В нем не просто песни, в нем – душа. Настоящие лекарства для сердца и души, волны чувств, в которые так приятно погружаться ... Окунитесь в свет, красоту и вечную любовь, – говорит Alyosha. 

Vlad Darwin в свою очередь отметил, что в дуэте с Alyosha уже есть большая история. Известно, что свою первую песню "Ти – найкраща" дуэт записал еще в 2011 году. 

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"Сейчас я воспринимаю наш творческий союз как совершенно новый проект. Это не просто песни о любви, это большое полотно, посвященное отношениям Мужчины и Женщины. Мне очень интересно работать с Alyosha. Она вдохновляет, она многомерна. Она – артист многих ролей", – рассказал Vlad Darwin.

Добавим, что в клипе певица меняет несколько образов – сначала появляется в полупрозрачном белом платье и ожерельи из драгоценных жемчужин, затем в платье с блестками и закрытом купальнике с вуалью.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Знаменитость, Артисты, Alyosha, Лирическая песня, Alyosha и Vlad Darwin, Vlad Darwin, Пірнай, Золота середина.
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