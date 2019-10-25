Alyosha и Vlad Darwin презентовали новый сингл с нового альбома (Видео)

Новости культуры:Новая видеоработа на совместную лирическую песню "Пірнай" появилась на ютуб-канале артиста Vlad Darwin.

Дуэт украинской певицы Alyosha и певца Vlad Darwin презентовал первый сингл со своего нового альбома "Золота середина" под названием "Пірнай". Премьера клипа состоялась 25 октября.

Автором слов и музыки стал сам исполнитель.

Это очень важный и весомый этап в моей музыкальной жизни. Я рада, что у нас получился такой светлый альбом. В нем не просто песни, в нем – душа. Настоящие лекарства для сердца и души, волны чувств, в которые так приятно погружаться ... Окунитесь в свет, красоту и вечную любовь, – говорит Alyosha.

Vlad Darwin в свою очередь отметил, что в дуэте с Alyosha уже есть большая история. Известно, что свою первую песню "Ти – найкраща" дуэт записал еще в 2011 году.

"Сейчас я воспринимаю наш творческий союз как совершенно новый проект. Это не просто песни о любви, это большое полотно, посвященное отношениям Мужчины и Женщины. Мне очень интересно работать с Alyosha. Она вдохновляет, она многомерна. Она – артист многих ролей", – рассказал Vlad Darwin.

Добавим, что в клипе певица меняет несколько образов – сначала появляется в полупрозрачном белом платье и ожерельи из драгоценных жемчужин, затем в платье с блестками и закрытом купальнике с вуалью.