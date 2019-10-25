Злата Огневич презентовала женственную песню "Богиня" (Видео)

Новости культуры:Автором трека является молодая исполнительница Jerry Heil, известная по хиту "Охрана отмена".

Украинская певица Злата Огневич презентовала новую песню "Богиня". Сингл посвящен теме самооценки каждой из женщин, а также рассказывает о суперсиле, которая помогает ежедневно ощущать себя богиней.

Для певицы эта песня является биографической, так как она неоднократно говорила в интервью, что только сейчас наконец-то чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой.

"Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки - недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. А ведь на самом деле - внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой - прекрасная Богиня!" - комментирует премьеру нового трека Злата Огневич.

Авторство трека "Богиня" принадлежит молодой исполнительнице Jerry Heil, известной по хиту "Охрана отмена" и выпустившей недавно его продолжение - "Вильна каса".