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Злата Огневич презентовала женственную песню "Богиня" (Видео)

Злата Огневич презентовала женственную песню "Богиня" (Видео)
13:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Автором трека является молодая исполнительница Jerry Heil, известная по хиту "Охрана отмена".

Украинская певица Злата Огневич презентовала новую песню "Богиня". Сингл посвящен теме самооценки каждой из женщин, а также рассказывает о суперсиле, которая помогает ежедневно ощущать себя богиней. 

Для певицы эта песня является биографической, так как она неоднократно говорила в интервью, что только сейчас наконец-то чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой. 

"Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки - недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. А ведь на самом деле - внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой - прекрасная Богиня!" - комментирует премьеру нового трека Злата Огневич.

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Авторство трека "Богиня" принадлежит молодой исполнительнице Jerry Heil, известной по хиту "Охрана отмена" и выпустившей недавно его продолжение - "Вильна каса".

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Фигура, Знаменитости, Певица, Злата Огневич, Артистка.
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