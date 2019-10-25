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Пятница, 25.10.2019
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Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер написали песню для мюзикла "Кошки" (Видео)

Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер написали песню для мюзикла "Кошки" (Видео)
18:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Картина должна выйти на экраны в декабре 2019 года.

Тейлор Свифт и Эндрю Ллойд Уэббер вместе написали песню для киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла "Кошки", трейлер которой был представлен ранее.

Как сообщает Variety, в фильме композицию под названием Beautiful Ghosts споют Франческа Хейворд и Джуди Денч, а студийная версия в исполнении самой Свифт прозвучит в финальных титрах.  "Мы сочинили где-то 90% этой песни всего лишь за день", - отметил Ллойд Уэббер.

Отмечается, что он играл на пианино, а Свифт начала импровизировать тексты песен и топовые вокальные элементы, и песня, которая теперь получила название Beautiful Ghosts, была почти готова.

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Напомним, кроме Тейлор Свифт в фильме снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден. Кроме того, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль, а Идрис Эльба перевоплотился в злодея. Картина должна выйти на экраны в декабре 2019 года.

Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.

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Все по теме:

Музыка, Альбом, Тейлор Свифт, Песня, Экранизация, Кошки, Мюзикл, Эндрю Ллойд Уэббер, Taylor Swift Productions.
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