Горячая блондинка: Настя Каменских представила клип на новую песню (Видео)

Настя Каменских, выступающая сейчас под псевдонимом NK, после зажигательного Peligroso, презентовала не менее горячий клип на песню Elefante. "Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами! Погрузитесь в атмосферу магических персонажей и ярких красок", - написала Настя.