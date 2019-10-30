Нежная Maruv: Jah Khalib представил песню, записанную с эпатажной певицей (Видео)

Новости культуры:Популярный казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib продолжает записывать песни с украинскими исполнительницами.

29 октября рэпер выпустил свой новый альбом под названием "Выход в свет".

Также исполнитель представил песню записанную с победительницей "Евровидения 2016" украинской певицей Джамалой. Трек называется "Кохаю".

После выпуска сингла с Джамалой музыкант представил трек "По льду" записанный в коллаборации с Maruv.

Новая дуэтная песня наполненная лирическими мотивами. Как и множество песен Jah Khalibа - этот трек о любви, и судя по тексту о любви на расстоянии. Куплеты исполняет репер а припевы Maruv.

Песня очень понравилась поклонникам обоих музыкантов и вызвала множество позитивных комментариев. "Такой гармоничный дуэт, невероятные!!!!", "Не привычно слышать Марув на русском языке )", "не узнала бы здесь голос MARUV, хорошая песня", "рай для моих ушей", "MARUV очень нежная в этой песне! Новый хит!!! Молодцы!!!","Хороший дуэт получился ! Молодцы !)" - пишут фаны под видео.