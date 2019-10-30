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Среда, 30.10.2019
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Певица Ассоль сменила имя и выпустила новый клип на песню "Тебе" (Видео)

Певица Ассоль сменила имя и выпустила новый клип на песню "Тебе" (Видео)
22:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Сегодня артистка оставила псевдоним "Ассоль" в прошлом и под новым именем katya выпустила авторский трек "Тебе", посвященный мужу.

Певица Катя Гуменюк (экс-Ассоль) после трехлетнего перерыва возвращается на музыкальную сцену и перезапускает свое творчество.

Первый сингл katya в новом амплуа вышел сразу с визуализацией. В трогательной балладе "Тебе" katya делится самым сокровенным – своей историей любви, которая окрыляет и вдохновляет певицу.

В романтичном клипе на песню katya показала неопубликованные ранее кадры со своей свадьбы и фрагменты личных архивных видео с ее мужем Артемом Тараненко, сделанные в Лондоне.

"Мне очень хотелось подарить Артему что-то на свадьбу. Подарок, который будет вечным. Что могло бы быть в этом случае лучше, чем песня собственного авторства? Я писала ее три месяца – настолько ответственной и особенной она для меня была. Эта песня значит для меня очень много, потому что она на 100% автобиографическая, и в ней только правда. Ее премьера вживую состоялась в важнейший для меня день – день нашей свадьбы. Я запомню это на всю жизнь", - рассказала исполнительница.

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Отметим, что сингл и клип вышли сразу в двух версиях: на украинском и русском языках.

Как сообщалось ранее, "Время и Стекло" выпустили клип на композицию "Лох".

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Клип, Видео, Тебе, Ассоль, Катя.
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