Скачать
Пятница, 01.11.2019
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
На Донбассе завершилось разведение войск в Золотом
Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)
Чемпион мира в супертяжелом весе заметно похудел (Фото)
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

My Chemical Romance проведут первый концерт с 2013 года

My Chemical Romance проведут первый концерт с 2013 года
14:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Это будет первое выступление коллектива с 2012 года.

Американская рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении и анонсировала концерт. Соответствующая афиша с надписью "Возвращение" опубликована в Twitter коллектива - концерт состоится 20 декабря в Лос-Анджелесе.

Кроме того, под постом о концерте написано Like phantoms forever…, что отсылает к одноименному EP группы - ее дебютному мини-альбому, который вышел в 2002 году.

Отметим, что это будет первое выступление My Chemical Romance с 2012 года, о своем распаде группа объявила в 2013 году.

YUKO презентовали креативный клип с "сториз" своих подписчиков (Видео)

После распада вокалист Джерард Уэй выпустил сольный альбом Hesitant Alien (2014), а гитарист Фрэнк Айеро записал несколько пластинок в составе разных проектов. Кроме того, Джерард Уэй выступил одним из продюсером телесериала "Академия Амбрелла" от Netflix, в основу которого были положены его комиксы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, My Chemical Romance, Новости музыки, Джерард Уэй, No Shows, Chemical Romance.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
04 Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
05 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
WhatsApp представил новую функцию для Android
WhatsApp представил новую функцию для Android
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь