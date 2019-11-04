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Лучшая российская певица: MARUV попала в новый скандал

Лучшая российская певица: MARUV попала в новый скандал
17:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры:Украинка MARUV получила премию MTV как лучшая российская певица.

В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной премии Европейские музыкальные награды MTV- MTV EMA. Красочное шоу собрало множество знаменитостей.

В частности, среди почетных гостей присутствовали звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и многие другие.

Украинских поклонников поп-музыки удивил тот факт, что в номинации "Лучший российский исполнитель" была представлена MARUV. Она же и получила в итоге премию MTV. Певица лично приехала в Севилью за ней.

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Видео с церемонии певица размещала в своих InstaStories. В них же она поблагодарила всех российских фанатов, которые голосовали за нее.

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Премия, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, MARUV.
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