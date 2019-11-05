Lviv Bandur Fest 2019: фестиваль бандуры во Львове стартует с новой программой

Новости культуры:Оригинальное звучание, изящные этномотивы и положительный заряд композиций, замиксированы с драйвовыми стилями R & B, D & B, Afro-Cuban, Jazz, создают особый стиль альбома.

Во Львове начался III фестиваль современной бандуры Lviv Bandur Fest.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Фестиваль современной бандуры познакомит слушателей с новым звучанием старинного инструмента, а также представит разнообразие произведений, которые в течение многих веков были для украинцев источником духовности. Импреза имеет концертное, образовательное направления (немало интересных мастер-классов) и направление информационной технологии в виде мобильной аппликации", - рассказала учредитель и арт-директор фестиваля Анастасия Войтюк.

5 ноября, в день открытия фестиваля, основатель импрезы и лидер современной бандуры во Львове - группа Troye Zillia представляет новую программу ENDORФINY. Группа сыграет в сопровождении инструментов разных народов мира.

Во время Lviv Bandur Fest бандуру можно будет не только услышать, но и попробовать поиграть на ней. В программе фестиваля запланированы мастер-классы от выдающихся украинских и американских бандуристов, которые являются воплощением живой традиции и одновременно - это художники-новаторы, которые смело экспериментируют с современной бандурой, ее звучанием и возможностями.

Изюминкой фестиваля станет презентация уникального мобильного приложения Bandura app.

А завершится музыкальное событие большим концертом во дворце Г.Хоткевича.