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Bon Jovi выпустил сингл "Unbroken" для документального фильма (Видео)

Bon Jovi выпустил сингл "Unbroken" для документального фильма (Видео)
14:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Вся прибыль от продаж сингла пойдет на благотворительность.

Американская группа Bon Jovi выпустила новую песню Unbroken, которая была написана для документального фильма Джоша Аронсона "To Be of Service" ("Быть на службе").

Лента рассказывает о ветеранах войны, страдающих от посттравматических стрессовых расстройств, и позитивном влиянии, которое оказывают на них специальные служебные собаки.

На своей странице в Facebook, музыканты написали, что вся прибыль от продаж сингла будет перечислена в некоммерческую организацию Patriotic Service Dog Foundation.

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Композиция, вероятней всего, войдет в новый альбом группы "Bon Jovi: 2020", релиз которого запланирован на следующий год. Как сообщалось ранее, "Тартак" выпустили клип на песню "Пташка", записанную с Вахтангом Кикабидзе.

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Музыкант, Bon Jovi, Рок-группа, Джон Бон Джови.
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