Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Bring Me The Horizon анонсировала песню "Ludens", которая стала саундтреком компьютерной игры (Видео)

Bring Me The Horizon анонсировала песню "Ludens", которая стала саундтреком компьютерной игры (Видео)
16:04 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В феврале следующего года британцы выступят в Киеве.

Британская группа Bring Me The Horizon выпустила трек Ludens. Об этом сообщает музыкальный журнал NME. Новая песня вошла в саундтрек игры Death Stranding, релиз которой запланирован на 8 ноября.

Помимо Ludens в игре будут звучать треки таких групп как The Neighbourhood, Flora Cash и MISSIO.

Оливер Сайкс является поклонником игр Хидео Кодзимы и был рад написать песню для одной из них. Название — отсылка к фразе на сайте Death Stranding: "We’re not homo sapiens, we’re homo ludens". С латыни слово "ludens" переводится как "играющий".

Ludens — первая новинка, которую Bring Me The Horizon выпустили после релиза шестого альбома Amo. В интервью для NME Сайкс рассказал, что песня абсолютно не похожа ни на одну из предыдущих работ группы. Также фронтмен отметил, что Ludens станет первым треком следующей пластинки. В то же время музыкант выразил желание отойти от формата полноценного альбома и выпускать более лаконичные сборники. 

Beck выпустил мечтательный трек из предстоящего альбома "Hyperspace" (Видео)

11 февраля британцы презентуют Amo на концерте в киевской Stereo Plaza. Прошлый приезд Bring Me The Horizon в Украину состоялся летом 2019 года в рамках фестиваля UPark.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Рок, Музыка, Клип, Песня, Саундтрек, Рок-группа, Группа, Bring Me The Horizon, Ludens, Саундтрек к игре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь