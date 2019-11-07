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Камалия сняла трогательный клип с участием Нины Матвиенко (Видео)

Камалия сняла трогательный клип с участием Нины Матвиенко (Видео)
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Певица Камалия презентовала в сети клип к песне "Доню, не плач".

Трогательный ролик постепенно покоряет меломанов, ведь в видео можно увидеть легендарную артистку Нину Матвиенко.

По словам представителей Камалии, это едва ли не первая по-настоящему лирическая песня в репертуаре артистки. Песня "Доню, не плач" расскажет о материнстве и трудностях, с которыми сталкиваются женщины. Поэтому в клипе Камалия решила не использовать свои гламурные образы, сделав ролик особенно нежным.

“Доню, не плач” – это песня, которую поймет каждая мама. Этот статус – самая тяжелая из работ, которая приносит наибольшую радость! "Доню, не плач" родилась так же, как рождается ребенок. И вот когда у меня самой потекли слезы, я поняла, что трек готов. Даже мои доченьки, хотя в песне прошу их не плакать, могут от нее растрогатьс", – поделилась Камалия.

Кроме артистки, в клипе снялись ее дочери – двойняшки Арабелла и Мирабелла. Их участие в съемочном процессе была прогнозируемой, ведь Камалия неоднократно признавалась, что материнство – это лучшее, что с ней случилось в жизни. Поэтому в тематическом клипе она показала всю нежность в общении с отпрысками. Кроме этого, в ролике "Доню, не плач" снялась легендарная певица Нина Матвиенко.

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"Я охотно согласилась принять участие в этой съемке! Мне очень близка эта тема, потому что я и сама имею энергетически крепкий женский род", – прокомментировала Нина Матвиенко.

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Украина, Клип, Видео, Бабушка, Голос, Певица, Внучка, Камалия, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, Народная артистка, Не плачь, Доню.
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