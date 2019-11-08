Джон Ледженд и Келли Кларксон перезаписали рождественский хит 1944 года (Видео)

Новости культуры:Новая версия песни вошла в рождественский альбом Джона Ледженда.

Американский певец Джон Ледженд (John Legend) и поп-звезда Келли Кларксон (Kelly Clarkson) записали римейк рождественского хита 1944 года Baby, Itʼs Cold Outside, переделав его с учетом основных месседжей движения #MeToo, сообщает CNN.

В тексте не упоминается ни о Рождестве, ни о новогодних праздниках. Слова песни — это диалог между мужчиной и женщиной во время романтического свидания. Мужчина пытается убедить свою гостью, что ей не стоит уходить домой, а лучше остаться с ним дома, потому что на улице холодно. Последнюю фразу в кавер-версии Ледженд заменил словами "Это твое тело и твой выбор".

Новая версия песни вошла в рождественский альбом Джона Ледженда A Legendary Christmas: The Deluxe Edition, который вышел сегодня, 8 ноября.

Сингл Baby, Itʼs Cold Outside написал автор бродвейских мюзиклов Фрэнк Лессер, в разные годы ее исполняли Луи Армстронг, Том Джонс, Леди Гага.