Скачать
Пятница, 08.11.2019
Мы осуществили разведение вблизи Золотого - Зеленский
Мы осуществили разведение вблизи Золотого - Зеленский
"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
"Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)
Стивен Кинг поделился впечатлением от фильма "Доктор Сон" (Видео)

Джон Ледженд и Келли Кларксон перезаписали рождественский хит 1944 года (Видео)

Джон Ледженд и Келли Кларксон перезаписали рождественский хит 1944 года (Видео)
19:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Новая версия песни вошла в рождественский альбом Джона Ледженда.

Американский певец Джон Ледженд (John Legend) и поп-звезда Келли Кларксон (Kelly Clarkson) записали римейк рождественского хита 1944 года Baby, Itʼs Cold Outside, переделав его с учетом основных месседжей движения #MeToo, сообщает CNN. 

В тексте не упоминается ни о Рождестве, ни о новогодних праздниках. Слова песни — это диалог между мужчиной и женщиной во время романтического свидания. Мужчина пытается убедить свою гостью, что ей не стоит уходить домой, а лучше остаться с ним дома, потому что на улице холодно. Последнюю фразу в кавер-версии Ледженд заменил словами "Это твое тело и твой выбор". 

Новая версия песни вошла в рождественский альбом Джона Ледженда A Legendary Christmas: The Deluxe Edition, который вышел сегодня, 8 ноября.

Netflix снял рождественский анимационный фильм "Клаус": первый трейлер (Видео)

Сингл Baby, Itʼs Cold Outside написал автор бродвейских мюзиклов Фрэнк Лессер, в разные годы ее исполняли Луи Армстронг, Том Джонс, Леди Гага.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Келли Кларксон, Джон Ледженд, Рождество, John Legend, Рождественский хит, A Legendary Christmas.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
04 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
05 Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь