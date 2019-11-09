Ulia Lord в новом необычном клипе на песню "Вільні" (Фото, Видео)

Юлия ранее работала вместе с Владимиром, когда снимала видео на песню "Тело" с альбома "8 секунд".
В разработке образа певице помог Олег Белый - White, дизайнер и фото-художник, автор обложки сингла "Вільні" и фото, сопровождавших релиз.
"Когда работаю над новым материалом, происходит магия, как я это называю - когда мир вокруг вступает в творческий процесс. То есть, в то время, как мы писали музыку вместе с Дмитрием Решетником к песне "Вільні", я случайно наткнулась на странное строение - заброшенную, незаконченную, в центре которой ринг, окруженный тремя уровнями этажей и накрыт металлическим ажурным куполом. Потом мне приснился астронавт, блуждающий среди развалин, пытаясь понять, куда попал. Метафора наших собственных блужданий в поисках себя". Этот "приют сталкеров" или объект, заброшенный инопланетянами, которые в силу специфики работы муниципальных органов не смогли ввести его в эксплуатацию, вдохновил меня на идею видео, которой я поделилась с Владимиром Кратинов и мы решили ее воплотить".
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https://youtu.be/ZNT8958cV9o знак як тебе впізнати навіть стрілка в годинника не буде питати #Diresh_music #Ulia Lord #olkwhite
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нерв. гітари курта кобейна #olkwhite #diresh #V1lni #ulialord
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можна все починати спочатку #v1lni #ulialord #diresh_music фото, образ - #olkwhite
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все, як ти хотів #v1lni #ulialord #diresh_dj фото, образ - #olkwhite
Юлия с юмором рассказывает об идее произведения, однако совершенно серьезно можно утверждать, что мы все "свободные в каждом мгновении й минуте" в своем выборе и это - счастье, когда мы выбираем друг друга.