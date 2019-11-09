Ulia Lord в новом необычном клипе на песню "Вільні" (Фото, Видео)

Новости культуры:Украинская певица Юлия Лорд поделилась с меломанами клипом на новый сингл "Вільні".

Юлия ранее работала вместе с Владимиром, когда снимала видео на песню "Тело" с альбома "8 секунд".

В разработке образа певице помог Олег Белый - White, дизайнер и фото-художник, автор обложки сингла "Вільні" и фото, сопровождавших релиз.

"Когда работаю над новым материалом, происходит магия, как я это называю - когда мир вокруг вступает в творческий процесс. То есть, в то время, как мы писали музыку вместе с Дмитрием Решетником к песне "Вільні", я случайно наткнулась на странное строение - заброшенную, незаконченную, в центре которой ринг, окруженный тремя уровнями этажей и накрыт металлическим ажурным куполом. Потом мне приснился астронавт, блуждающий среди развалин, пытаясь понять, куда попал. Метафора наших собственных блужданий в поисках себя". Этот "приют сталкеров" или объект, заброшенный инопланетянами, которые в силу специфики работы муниципальных органов не смогли ввести его в эксплуатацию, вдохновил меня на идею видео, которой я поделилась с Владимиром Кратинов и мы решили ее воплотить".

Посмотреть эту публикацию в Instagram ти завжди тут моє сонце #V1lni #olkwhite #diresh_music Публикация от Ulia Lord (@ulialord) 16 Сен 2019 в 12:20 PDT

Юлия с юмором рассказывает об идее произведения, однако совершенно серьезно можно утверждать, что мы все "свободные в каждом мгновении й минуте" в своем выборе и это - счастье, когда мы выбираем друг друга.