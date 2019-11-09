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Суббота, 09.11.2019
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Ulia Lord в новом необычном клипе на песню "Вільні" (Фото, Видео)

Ulia Lord в новом необычном клипе на песню "Вільні" (Фото, Видео)
20:41 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская певица Юлия Лорд поделилась с меломанами клипом на новый сингл "Вільні".

Юлия ранее работала вместе с Владимиром, когда снимала видео на песню "Тело" с альбома "8 секунд".

В разработке образа певице помог Олег Белый - White, дизайнер и фото-художник, автор обложки сингла "Вільні" и фото, сопровождавших релиз.

"Когда работаю над новым материалом, происходит магия, как я это называю - когда мир вокруг вступает в творческий процесс. То есть, в то время, как мы писали музыку вместе с Дмитрием Решетником к песне "Вільні", я случайно наткнулась на странное строение - заброшенную, незаконченную, в центре которой ринг, окруженный тремя уровнями этажей и накрыт металлическим ажурным куполомПотом мне приснился астронавт, блуждающий среди развалин, пытаясь понять, куда попал. Метафора наших собственных блужданий в поисках себя". Этот "приют сталкеров" или объект, заброшенный инопланетянами, которые в силу специфики работы муниципальных органов не смогли ввести его в эксплуатацию, вдохновил меня на идею видео, которой я поделилась с Владимиром Кратинов и мы решили ее воплотить".

Смысл во всем: представлен "Земной" альбом Артема Пивоварова (Видео)

 
 
 
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https://youtu.be/ZNT8958cV9o знак як тебе впізнати навіть стрілка в годинника не буде питати #Diresh_music #Ulia Lord #olkwhite

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ти завжди тут моє сонце #V1lni #olkwhite #diresh_music

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нерв. гітари курта кобейна #olkwhite #diresh #V1lni #ulialord

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можна все починати спочатку #v1lni #ulialord #diresh_music фото, образ - #olkwhite

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все, як ти хотів #v1lni #ulialord #diresh_dj фото, образ - #olkwhite

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Юлия с юмором рассказывает об идее произведения, однако совершенно серьезно можно утверждать, что мы все "свободные в каждом мгновении й минуте" в своем выборе и это - счастье, когда мы выбираем друг друга.

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Клип, Видео, Юлия Лорд, Ulia Lord, Вільні, Олег Белый.
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