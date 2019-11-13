Особенный трек: вышел посмертный клип рэпера Lil Peep (Видео)

Новости культуры:Трек вошел в его посмертный EP "Goth Angel Sinner".

В сети появился новый посмертный клип американского рэпера Lil Peep (Лил Пип), который ушел из жизни в 2017 году.

Трек называется Belgium и вошел в его посмертный альбом Goth Angel Sinner, релиз которого состоялся в конце октября.

Режиссером ролика выступил Mezzy.

"Belgium - особенный трек для меня. Жизнь у художников хаотичная, и на них давят со всех сторон, но в тот день в бельгийском Генте случился один из немногих моментов, когда я увидел настоящего Гаса (Лил Пипа, - ред.)", — отметил режиссер.