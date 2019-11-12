Рэперы HammAli & Navai выпустили романтичную песню на украинском языке (Видео)

Новости культуры:Композиция под названием "Я закохався" вышла совместно с артистом российского музыкального лейбла BlackStar Мишей Марвином, который родился в Черновцах.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai удивил сеть, выпустив песню на украинском языке.

Композиция под названием "Я закохався" вышла совместно с артистом российского музыкального лейбла BlackStar Мишей Марвином, который родился в Черновцах. За несколько дней песня взлетела в трендах YouTube, заняв там третью строчку.

Комментарии под видео буквально взорвались: поклонники музыкантов из Украины не ожидали подобного трека и не скрывали своего удивления от того, что песня была записана на украинском языке. "Я просто в шоке, я никогда не думала, что такое может быть", "Как же офигенно в этой песне сочетается українська мова и русский язык", "Я один в шоке от того, что трек на украинском языке?!", - удивлялись пользователи.

Напомним, что украинская певица Sonya Kay презентовала клип на новую песню "Ходимо". Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работал электронный дуэт Ost&Meyer. Режиссерами ролика выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой "Антитіла", TamerlanAlena и многими другими.